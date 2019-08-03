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Van'da AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Van'da AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yönetimi, Anayasa Mahkemesi'nin "Barış için Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan akademisyenler için Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yönetimi, Anayasa Mahkemesinin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine tepki gösterdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, hangi gerekçeyle olursa olsun terörün ve temsilcilerinin propagandasının yapılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendi devletini suçlayan açıklamalarda bulunmanın, ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meşru mücadelesi hakkında eleştiri sınırlarını aşan, terör örgütüne hiçbir eleştiri getirmeyen sözde barış bildirisini yayımlayan akademisyenlerle ilgili adalet ve kamu vicdanına karşı alınan Anayasa Mahkemesi kararını, Van YYÜ yönetimi olarak desteklemiyoruz. Üniversite olarak milli birliğimize ve kardeşliğimize karşı atılan her adımın karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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