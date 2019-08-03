Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi Küresel’e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezinin (Bosphorus Global) Üsküdar’daki merkezini ziyaret etti.

Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Boğaziçi Küresel’in, sosyal medyada yer alan, 'FETÖ Gerçekleri, Yekvücut, Doğrusu Ne?, Facts of Turkey, Fact-Checking Turkey, Timeline Turkey ve Chronicles of Shame' gibi projelerinin yanı sıra yurt dışı faaliyetleri hakkında da bilgiler verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da hazır bulunduğu görüşmede, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Suheyb Öğüt, gazeteci yazar Hilal Kaplan ve Boğaziçi Küresel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ceyhan Aksoy yer aldı. (Yekvücut)