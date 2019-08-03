'Akraba atama' modasına Halk TV de uydu! Hanedanlık kurmuşlar

CHP'nin katkılarıyla kurulan ancak sonrasında Deniz Baykal'ın yönetimine geçen Halk TV'de, kanalın CEO'luğuna Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Baykal'ın oğlu Alican Baykal Erkılıç getirildi.

23 yaşındaki Alican Baykal Erkılıç'ın CEO olarak atanması ve kanalda tam yetkili olması, belediyelerde ortaya çıkan 'akraba atamaları'nın farklı bir yansıması olarak ortaya çıktı.

Rahatsızlık yarattı

Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker'in de rahatsız olduğu bu uygulama sonrası Halk TV'de farklı gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Vaktini Play Station oynayarak geçiriyor

Günün büyük bölümünü Play Station oynayarak geçirdiği öğrenilen 23 yaşındaki Alican Baykal Erkılıç'ın CEO olduğu TV, bir süre önce 11 çalışanın yazdığı mektupla gündeme gelmişti.

11 çalışanın "Sömürülüyoruz" dediği kanalın avukatlığını ise CHP eski Milletvekili Şahin Mengü yürütüyor.