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ABD Pasifik'e füze konuşlandırmayı planlıyor

ABD Pasifik'e füze konuşlandırmayı planlıyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Pasifik bölgesine orta menzilli konvansiyonel füze konuşlandırmak istediklerini açıkladı. Esper, füze yerleştirme takvimini ise aylar içerisinde olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekilmesinin ardından Esper, Avustralya'ya giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Pasifik bölgesinde birkaç ay içerisinde orta menzilli konvansiyonel füze konuşlandırmak istediklerini söyledi.

Daha gelişmiş yerleşik füzeler geliştirmenin vakit alacağını ifade eden Mark Esper, "Doğru olan, fazla zaman geçmeden konuşlandırma yapmak istiyoruz. Bana kalsa aylar içinde." dedi.

Esper, ABD'nin bu hamlesine Çin'den gelecek tepkilere yönelik ise "Onların ordu envanterinin yüzde 80'den fazlasını orta menzilli sistemler oluşturuyor, bizim de bu şekilde bir silah istememiz onları şaşırtmamalı." değerlendirmesini yaptı.

Hint-Pasifik bölgesindeki büyük mesafeler nedeniyle ABD'nin etkili orta menzilli silahlar geliştirmesinin önemli olduğunu savunan Esper, füzelerin nereye konuşlandırılacağının müttefiklerle müzakerelere bağlı olduğunu vurguladı.

ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan ve Şubat 2021'de süresi dolan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) uzatılmasının mantıklı olmayacağını dile getiren Savunma Bakanı Esper, ABD'nin anlaşmanın diğer nükleer güçleri masaya getirmesi ve anlaşmanın denetlediği silah türlerini genişletmesi gerektiği yorumunu yaptı.

Esper, yeni bir silahlanma yarışının başlayacağını düşünmediğini, ancak ABD'nin hem Avrupa'yı hem de Pasifik'i koruyacak kapasitede füzeler konuşlandırması gerektiğini kaydetti.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 8 Aralık 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den dün resmen çekilmişti.

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