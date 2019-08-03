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Muğla Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı

İhlas Haber Ajansı
Muğla Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde çok sayıda evin kapı ve penceresini zorlayan ve bazı evlere girip bir şey çalmadan çıktığı iddia edilen şahıs yakalandı.

MUĞLA’nın Bodrum ilçesi Umurça Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi, yaklaşık bir aydan beri çok sayıda evin kapı ve penceresini zorladı, kimi evlere girdi ve evlerde yatan vatandaşları izledikten sonra geldiği gibi çıkan şahıs sabaha karşı yakalandı. Yaşanan durumdan dolayı mahalle sakinleri tedirgin olurken, bazı mahalle sakinleri de gruplar halinde mahallede nöbet tutmaya başlamıştı. Polis ekipleri ve bekçiler de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalledeki gençler, sabaha karşı eşgale uyan bir şahsı görmeleri üzerine polis ekiplerine haber verdi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, isminin A.O.M. olduğu belirlenen 22 yaşındaki şüpheliyi Kumbahçe’de yakaladı.

Gözaltına alınıp Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen A.O.M., buradaki ifadesinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahsa, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Bodrum’da bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen A.O.M.’nin daha önceden uyuşturucu, hırsızlık ve huzur bozma suçlarından kaydı olduğu belirtildi.

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