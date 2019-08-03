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Esenyurt'taki bina yangınında can pazarı

Esenyurt'taki bina yangınında can pazarı

İstanbul Esenyurt'ta 7 katlı binada yangın çıktı. Binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşları itfaiye erleri kurtardı.

İSTANBUL Esenyurt'ta, 7 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda çıktığı öne sürülen yangında üst katlarda mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. 

Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi 1106. Sokaktaki 7 katlı binanın girişinde elektrik panosundan yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştığı yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yoğun dumanın kapladığı apartmanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşları, merdivenli araçla yardıma koşan itfaiyeciler kurtardı.

Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 8 apartman sakininin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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