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Bursa'da cenazede fenalaşan adam hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı
Bursa'da cenazede fenalaşan adam hayatını kaybetti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşının cenazesinde rahatsızlanan Dursun Demirhan (63), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Muratbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda; arkadaşı Ramiz Acar'ın cenazesine katılan Dursun Demirhan, namazın ardından fenalaşarak yere yığıldı.

Demirhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Demirhan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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