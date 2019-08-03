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Konya'da döner ustası hayat kurtardı

Demirören Haber Ajansı
Konya'da döner ustası hayat kurtardı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde döner ustalığı yapan Mahmut Dumlu (30), nefes borusuna ekmek kaçan ve baygınlık geçiren müşterisine yaptığı müdahale ile hayat kurtardı.

KONYA Ereğli ilçe merkezinde bulunan bir dönercide meydana gelen olayda; döner yemek için lokantaya gelen üç arkadaştan biri, son kalan ekmek parçasını ağzına attıktan sonra ayran içmek istedi. Bu sırada ekmeğin nefes borusuna kaçması sonucu nefessiz kalan genç aniden baygınlık geçirdi.

Döner keserken olayı fark eden Mahmut Dumlu, 'Heimlich Manevrası' olarak bilinen müdahale ile ekmeğin nefes borusundan çıkmasını sağlayıp, müşterisinin hayatını kurtardı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Heimlich Manevrası nedir?

Nefes borusu tıkanan hastanın 5-6 kez sertçe ani şekilde karnının sıkıştırılmasıyla nefes borusunu açmaya yarayan müdahaleye verilen isim.

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