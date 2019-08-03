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Meteoroloji'den o il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den o il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya'da bu gece etkili olması tahmin edilen sağanak ve göz gürültülü sağanak için dikkatli olunması konusunda uyardı.

SAKARYA'da bu gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah ve öğle saatlerinde de etkili olabileceği belirtildi. 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanağın 06.00-15.00 saatlerinde Sakarya'nın doğu ilçeleri Karasu, Kocaali, Hendek, Akyazı'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı aktarıldı.

Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. 

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