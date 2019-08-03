Galatasaray hazırlık maçında Panathinaikos'u devirdi
Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı kırmızılıların yeni transferleri Adem Büyük, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Okan Kocuk, Seri ve Emre Mor, Panathinaikos maçı ile birlikte ilk kez Türk Telekom Stadyumu’nda oynadı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan hazırlık karşılaşmasıyla Galatasaray, sezon öncesi ilk kez seyircisinin önüne çıktı.
Teknik direktör Fatih Terim, yeni transferler Okan Kocuk, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Jean Michael Seri ve Ryan Babel'e ilk 11'de şans tanıdı.
Galatasaray maça kalede Okan, savunmada Mariano, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, orta sahada Ryan Donk, Seri, kanatlarda Jimmy Durmaz ve Adem Büyük'le başladı. Santrfor arkasında Younes Belhanda forma giyerken, ileri uçta Babel oynadı.
Galatasaray'da ikinci yarıda Emre Mor, 63. dakikada oyuna girdi ve ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Sarı kırmızılılarda ikinci yarıda Selçuk İnan, Yunus Akgün, Erencan Yardımcı, Martin Linnes, Ömer Bayram, Konstantinos Mitroglou, Atalay Babacan da oyuna dahil oldu. Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk ile stoperler Luyindama ve Marcao, 90 dakika sahada kaldı.