Galatasaray hazırlık maçında Panathinaikos'u devirdi

Galatasaray'da ikinci yarıda Emre Mor, 63. dakikada oyuna girdi ve ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Sarı kırmızılılarda ikinci yarıda Selçuk İnan, Yunus Akgün, Erencan Yardımcı, Martin Linnes, Ömer Bayram, Konstantinos Mitroglou, Atalay Babacan da oyuna dahil oldu. Galatasaray'da kaleci Okan Kocuk ile stoperler Luyindama ve Marcao, 90 dakika sahada kaldı.