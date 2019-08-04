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Hakkari'de 25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist ikna çalışmasıyla teslim oldu

Hakkari'de 25 yıl önce PKK'ya katılan 2 terörist ikna çalışmasıyla teslim oldu

1994 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 2 terörist, Hakkari'de ikna çabası sonucunda silahsız ve teçhizatsız olarak jandarma ekiplerine teslim oldu.

Hakkari'de, ikna çabası sonucunda 25 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan 2 terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak jandarma ekiplerine teslim oldu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, ikna edilen 2 PKK'lı teröristin jandarma ekiplerine teslim olduğu, teröristlerin 1994 yılında örgüte katıldıkları ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından arandıkları bildirildi.

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