HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'de 5 kişinin öldüğü faciada 2 tutuklama

Anadolu Ajansı
Balıkesir'de 5 kişinin öldüğü faciada 2 tutuklama

BALIKESİR-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisindeki yolcu otobüsünde, biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü ile ikinci şoför, tutuklandı.

BALIKESİR-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde dün çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsü N.D. (48) ve ikinci şoför H.H'nin (41) jandarma karakolundaki işlemleri tamamlandı.

N.D. ve H.H. jandarma ekiplerince İvrindi Adliyesine sevk edildi.

İki şoför çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan olayda yaralananların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın geçmişi

Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, Kamil Koç firmasına ait 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangında 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirmişti. 15 yolcunun yaralandığı yangında otobüsün şoförü N.D. ile ikinci şoför H.H. gözaltına alınmıştı.

İlgili Haberler
Balıkesir'de kahreden otobüs yangınındaki ölenlerin kimlikleri belirlendi Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü 17 yaralı
SON DAKİKA HABERLERİ
Konya'da döner ustası hayat kurtardı
Konya'da döner ustası hayat kurtardı
Irak'ta Kürtlere ait toplu mezar bulundu
Irak'ta Kürtlere ait toplu mezar bulundu
18 yaşındaki teyze ve 5 yaşındaki yeğen kucak kucağa yandı
18 yaşındaki teyze ve 5 yaşındaki yeğen kucak kucağa yandı
MİT ve Jandarmadan Bab'da ortak operasyon! 1 ton patlayıcı ele geçirildi
MİT ve Jandarmadan Bab'da ortak operasyon! 1 ton patlayıcı ele geçirildi
Milli Muharip Uçağına F-35 füzesi Mustafa Varank duyurdu
Milli Muharip Uçağına F-35 füzesi Mustafa Varank duyurdu
Erdoğan'dan Süryani Ortodoks Kilisesi temel atma töreninde son dakika açıklamalar
Erdoğan'dan Süryani Ortodoks Kilisesi temel atma töreninde son dakika açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'taki bina yangınında can pazarı
Esenyurt'taki bina yangınında can pazarı
Van'da AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki
Van'da AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki
ABD Pasifik'e füze konuşlandırmayı planlıyor
ABD Pasifik'e füze konuşlandırmayı planlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi Küresel’e ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi Küresel’e ziyaret
'Akraba atama' modasına Halk TV de uydu! Hanedanlık kurmuşlar
'Akraba atama' modasına Halk TV de uydu! Hanedanlık kurmuşlar
İlk kez Samsun'da üretimi başladıAronia'nın faydaları saymakla bitmiyor
İlk kez Samsun'da üretimi başladıAronia'nın faydaları saymakla bitmiyor
Yorumlar