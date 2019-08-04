Çatalca elektrikler gitti BEDAŞ ne zaman gelir saati

Bugün yani 4 Ağustos İstanbul'un birçok ilçesinde, mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ istanbul için planlı elektrik kesintisi listesini hazırladı. Peki Şişli, Arnavutköy, Büyükçekmece, Sultangazi, Silivri, Çatalca, Esenyurt, Bağcılar ve Beyoğlu'nda elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ İstanbul için planlı elektrik kesintisi listesini hazırladı. Bugün birçok ilçede ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek, kaç saat elektrik kesintisi yaşanacak ve hangi ilçelerde elektrik kesintisi görülecek?

Peki Şişli, Arnavutköy, Büyükçekmece, Sultangazi, Silivri, Çatalca, Esenyurt, Bağcılar ve Beyoğlu'nda elektrikler ne zaman gelecek?

ŞİŞLİ: - MECİDİYEKÖY Mh., BÜYÜKDERE Cd., EKİN Sk., YAŞARBEY Sk., AK Sk., MECİDİYE Cd., İMAM FEYZULLAH Sk., KIRÇIL Sk., MECİDİYE KUYU Sk., SELAHATTİN PINAR Cd., NACİ KASIM Sk., RAŞİT RIZA Sk., KIYI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26352-9601 TM)

SULTANGAZİ- CEBECİ Mh., 2. CEBECİ Cd., 2809. Sk., 2808. Sk., 2807. Sk., 2810. Sk., 2811. Sk., 2812. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26354-28243 TM)

SİLİVRİ: - BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., AKİF ÇEŞME Sk., ÇİFTLİK Sk., ERİŞ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 07:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26283-26090-26267-26206-25457-25016-26147)

ARNAVUTKÖY: - HASTANE Mh., AYASOFYA Cd., YASSIÖREN Mh., HADIMKÖY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında NAKKAŞ Mh., MÜHENDİS Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26421-20810-20720-27950-20717-20718-20719-27944-21911-22617-20839-20723)

BÜYÜKÇEKMECE: - KARAAĞAÇ Mh., SIRTKÖY Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26362-27960-22578-27840-27340-20991-20992-22656-22657-20990-22579-22778)

ARNAVUTKÖY: - ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26372-20583-27659-20780-20550-22998-21583-20779)

ÇATALCA- KALEİÇİ Mh., GÖKÇEALİ Cd., GÖKÇEALİ Mh., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:30-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26312-23156 23016 23391 23691 23684 23336 23533 23342 23279 23025 23021 23239 23261 23599 23262)

ESENYURT:- AKÇABURGAZ Mh., 3114. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26385-20473)

ARNAVUTKÖY: - HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., ÜRGÜPLÜ Cd., ÖMERLİ Mh., GÜNDOĞAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26355-22720-22739-20488-20868-27916-20639-22171)

BEYOĞLU:- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., KEMANKEŞ Cd., GÜMRÜK Sk., RIHTIM Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26448-3167)

BAĞÇILAR: - 100. YIL Mh., 28. Sk., 30. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26366-18222)

ARNAVUTKÖY: - ÖMERLİ Mh., HAKKI İLERİ Cd., İHSANGAZİ Sk., PROF. MEHMET BOZKURT Cd., ÜLFET Cd., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., GÜLCE Sk., FAHRİ KORUTÜRK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26374-22750-27088-27119-20556-27401-20299-20956-20909-22706-27244-20995-27127-20362-27039-27420-27287-27834-20583-20780-27659-20550-22998-21583-20779)

BAYRAMPAŞA:- ALTINTEPSİ Mh., CEVATPAŞA Mh., İSMET PAŞA Mh., KARTALTEPE Mh., KOCATEPE Mh., MURATPAŞA Mh., ORTAMAHALLE Mh., TERAZİDERE Mh., VATAN Mh., YENİDOĞAN Mh., YILDIRIM Mh., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında MALTEPE Mh., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında MİMAR SİNAN Mh., NAMIK KEMAL Mh., MENDERES Mh., FEVZİ ÇAKMAK Mh., (ESENLER İlçesi) ve civarında 01:00-09:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26386-8740-8771-7415-8049-8029-8280-8636-8225-8741-8626-8036-8041-8035-8078-8787-8762-8791-8753-8754-8424-8807-8894-8286-8871-8163-8780-8273-8524-8747-8512-8744-18069-18009-18011-18030-18036-18023-18015-18061-18016-18041-18027-18035-18031-18069-18003-18029-18005-18006-18022-)

ARNAVUTKÖY: - HASTANE Mh., MEHMET AKİF ERSOY Cd., EDİRNE-İSTANBUL DEMİRYOLU Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., 29 MAYIS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26420-20575-20811-20807-20453-20595-20789-20994-27572-21629-22147-22864-21533-27922-20076-22616-20549)

BAYRAMPAŞA:- YENİDOĞAN Mh., POLAT Sk., ESER Sk., SUR Sk., ZORLU Sk., ŞEHİT NACİ ÇAKAR Sk., HANÇER Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26429-8778 - 8804)

EYÜP: - TOPÇULAR Mh., FERHATPAŞA Cd., EYÜP SULTAN Bul., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26431-8803)

- MALTEPE Mh., LİTROS YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26433-8385)