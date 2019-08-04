RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin çarpıcı gerçeği açıkladı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik ile önemli bir boşluğun doldurulduğunu belirtti.

Şahin, yapılan araştırmaya göre de vatandaşların yüzde 70,4'ünün internet üzerinden yayın yapan platformların da denetlenmesini desteklediğini açıkladı.

Yeni çıkan yönetmelikle, RTÜK'e denetleme yetkisi verildi. Netflix, PuhuTV ve Blu TV gibi platformların RTÜK'ten yayın lisansı alması gerekecek. Lisans alındıktan sonra RTÜK denetimi devam edecek.

Vatandaşın yüzde 70,4'ü 'denetlesin' diyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzleyici Eğilimleri Araştırması 2018 verilerine göre, vatandaşların yüzde 70,4'ünün internet üzerinden yayın yapan platformların denetlenmesi gerektiğini düşündüğünü, "Denetim olmasın" diyenlerin oranının yüzde 13 olduğunu bildirdi. Aynı araştırmada, internet üzerinden yayın yapan bazı platformlara üyeliği olanların görüşlerine de yer verildiğine değinen Şahin, bunlardan birine üye olan ve yayınları takip edenlerin yüzde 65,9'unun bu platformlarda denetim olması, yüzde 29,5’inin de denetim olmamasını istediğini söyledi.

Ülkemiz pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Şahin, "Birçok ülkede internet yayın içeriklerinin denetlenmesi ve içerik üreticilerinin lisanslanmasına yönelik çalışmalar mevcuttur. Ülkemiz, internet yayıncılık alanına ilişkin hayata geçirdiği demokratik düzenlemesiyle pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktı." ifadesini kullandı.