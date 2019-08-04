Ordu'da 'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin bulunduğu kalede kazı yeniden başladı

"Eserler müzede sergilenecek"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Kale'nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi. Güler, "Yerli ve yabancı turistlerin kale büyük ilgisini çekiyor. Mülkiyet itibariyle Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı olma unvanına sahip bu kalede 9 yıldır süren kazılar var. Kazılarda bir çok önemli eser çıkarıldı. Kibele heykeli de bunlardan en önemlileri. Çıkarılan bu eserler ilimize kazandırılacak olan arkeoloji müzesinde sergilenecek" dedi.