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Fenerbahçe'de Deniz Türüç ilk antrenmanına çıktı

Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'de Deniz Türüç ilk antrenmanına çıktı

FENERBAHÇ'nin Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Deniz Türüç, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.00’da başladı.

Salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam eden antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı.

İdman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Öte yandan yeni transfer Deniz Türüç de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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