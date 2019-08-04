Falcao kendi transferi hakkında konuştu Galatasaray sorusuna yanıt verdi
Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Kolombiyalı yıldız forvet Radamel Falcao, kariyeri hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.
Galatasaray ile Valencia arasında gidip gelen Falcao, Monaco'nun Sampdoria ile oynadığı hazırlık maçının ardından transferi hakkında konuştu. Karşılaşma sonrası geleceği hakkında soruları yanıtlayan yıldız forvet, Monaco'nun kendisi için yeni bir teklif sunmadığını belirtti.
Öte yandan transfer sürecinde sadece kendisini değil, ailesini de düşünmesi gerektiğini vurgulayan Radamel Falcao, "Gelen teklifleri inceliyorum. Bunlar kariyerim için iyi fırsatlar" ifadelerine yer verdi.
Galarasaray sorusu soruldu: Bir muhabirin ise "Galatasaray ve Valencia'nın teklifleri var, tercihin ne?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Falcao, şu önemli ifadelere yer verdi:
Profesyonel gibi davranacağım: "Şu an teklifleri değerlendiriyorum. Bir profesyonel gibi davranacağım ama bütün bunların çabuk bir şekilde çözülmesini istiyorum"