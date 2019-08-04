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Isparta'da kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı!

Demirören Haber Ajansı

ISPARTA'da çocuk parkında 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunup, yanındaki annesi ve 5 yaşındaki kardeşine saldırdığı öne sürülen 2 erkek, çevre sakinleri tarafından dövülerek polise teslim edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, cuma akşamı inşaat halindeki kültür merkezi yakınlarında bulunan parkta meydana geldi. Ş.M. ve H.İ. adlı iki erkek, annesi ve küçük kardeşiyle yürüyen kız çocuğuna iddiaya göre cinsel saldırıda bulundu.

Anne ve kızlarının tepki gösterdiği şüpheliler, çocuklardan küçük olanı darbetti. Olaya müdahale eden çevre sakinleri, çıkan tartışmada Ş.M. ve H.İ.'yi dövdü.

Şüpheliler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. Alkollü olduğu öne sürülen şüpheliler, gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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