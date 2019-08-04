Zonguldak'ta 1,5 tonluk 'Kocaman' isimli boğa 30 bin liradan satılacak

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Zonguldak'ta 1,5 tonluk 'Kocaman' isimli boğa 30 bin liradan satılacak

ZONGULDAK'ta hayvancılıkla uğraşan 65 yaşındaki Şenel Saraç, Kurban Bayramı öncesi, 'Kocaman' ismini verdiği, 1 ton 600 kiloluk boğasını 30 bin TL'ye satışa çıkardı.

Zonguldak'ta 1,5 tonluk 'Kocaman' isimli boğa 30 bin liradan satılacak - Sayfa 1

Bekçilikten emekli olduktan sonra merkeze bağlı Köroğlu köyüne yerleşen ve hayvancılık yapan Şenel Saraç, 'Kocaman' isimli boğasını Kurban Bayramı için satışa çıkardı. Saraç, 2 yaşındaki 'Kocaman'a çocuğu gibi baktığını söyledi.

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Zonguldak'ta 1,5 tonluk 'Kocaman' isimli boğa 30 bin liradan satılacak - Sayfa 2

Kocaman'ı kimsesi olmadığı için ağırlığı yüzünden pazara indiremediğini dile getiren Saraç şöyle konuştu:  "Ben bu boğayı geçen yılki Kurban Bayramı'ndan 5 gün sonra aldım. O zamandan bugüne kadar bakıyoruz."

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Zonguldak'ta 1,5 tonluk 'Kocaman' isimli boğa 30 bin liradan satılacak - Sayfa 3

"Kocaman'ı Doğu Anadolu'daki tüccarın rekorunu kırmak için aldım. Geçen yıl en büyük boğa rekoru ondaydı, 1 ton 222 kiloydu. 'Kocaman' şu anda 1 ton 600 kilo."

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Zonguldak'ta 1,5 tonluk 'Kocaman' isimli boğa 30 bin liradan satılacak - Sayfa 4

"Bunun aslında damızlık olarak çiftliklere gitmesi lazım. Tabi biz kimseyi tanımadığımızdan sadece besliyoruz. Şu ana kadar bakmaya gelen daha olmadı."

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