Son 5 yılda gazete ve dergilerdeki önleyemen tiraj düşüşü

Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergilerin tirajı, 5 yılda yüzde 40 azalarak 2,3 milyardan 1,4 milyara geriledi. Kaynak: Son 5 yılda gazete ve dergilerin tirajı yüzde 40 düştü.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye'de 2014 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin toplam tirajı 2 milyar 274 milyon 530 bin 479 iken, 2018'de yüzde 40 azalarak 1 milyar 368 milyar 287 bin 463'e düştü.

Bu dönemde tirajı yaklaşık yüzde 40 gerileyerek 1,3 milyara inen gazetelerin, 1 milyarı ulusal yayın, 227,3 milyonu yerel yayın, 9,4 milyonu da bölgesel yayınlardan oluştu. Dergilerin tirajı da yüzde 40,7 azalışla 134 milyondan 79,5 milyona geriledi. Bu dergilerin 60 milyonu ulusal yayın, 16,6 milyonu yerel yayınlardan meydana geldi.

Tiraj düşüşü, yayın hayatına devam eden gazete ve dergi sayısına da yansıdı. 2014'te yayın yapan gazete ve dergi sayısı 7 bin 120 iken, bu sayı geçen yıl yüzde 16,3 azalışla 5 bin 962'ye geriledi. Bu sayının 2 bin 463'ü gazete, 3 bin 499'u ise dergilerden oluştu.

Kaynak: Son 5 yılda gazete ve dergilerin tirajı yüzde 40 düştü