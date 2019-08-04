HABER /  MEDYA

Son 5 yılda gazete ve dergilerdeki önleyemen tiraj düşüşü

Son 5 yılda gazete ve dergilerdeki önleyemen tiraj düşüşü

Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergilerin tirajı, 5 yılda yüzde 40 azalarak 2,3 milyardan 1,4 milyara geriledi. Kaynak: Son 5 yılda gazete ve dergilerin tirajı yüzde 40 düştü.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye'de 2014 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin toplam tirajı 2 milyar 274 milyon 530 bin 479 iken, 2018'de yüzde 40 azalarak 1 milyar 368 milyar 287 bin 463'e düştü. 

Bu dönemde tirajı yaklaşık yüzde 40 gerileyerek 1,3 milyara inen gazetelerin, 1 milyarı ulusal yayın, 227,3 milyonu yerel yayın, 9,4 milyonu da bölgesel yayınlardan oluştu. Dergilerin tirajı da yüzde 40,7 azalışla 134 milyondan 79,5 milyona geriledi. Bu dergilerin 60 milyonu ulusal yayın, 16,6 milyonu yerel yayınlardan meydana geldi.

 Tiraj düşüşü, yayın hayatına devam eden gazete ve dergi sayısına da yansıdı. 2014'te yayın yapan gazete ve dergi sayısı 7 bin 120 iken, bu sayı geçen yıl yüzde 16,3 azalışla 5 bin 962'ye geriledi. Bu sayının 2 bin 463'ü gazete, 3 bin 499'u ise dergilerden oluştu.

Kaynak: Son 5 yılda gazete ve dergilerin tirajı yüzde 40 düştü

SON DAKİKA HABERLERİ
Kutsal topraklardan üzücü haber! 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
Kutsal topraklardan üzücü haber! 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin çarpıcı gerçeği açıkladı!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin çarpıcı gerçeği açıkladı!
Radara giren sürücünün polise söylediği sözler şaşkına çevirdi
Radara giren sürücünün polise söylediği sözler şaşkına çevirdi
Türkiye'de kaç milyoner var? İşte 2019 yılı milyoner sayısı
Türkiye'de kaç milyoner var? İşte 2019 yılı milyoner sayısı
ABD’de ikinci silahlı saldırı! Bu kez Ohıo eyaleti
ABD’de ikinci silahlı saldırı! Bu kez Ohıo eyaleti
Bakan Selçuk engelli vatandaşlara müjdeyi verdi! Erken ödenecek
Bakan Selçuk engelli vatandaşlara müjdeyi verdi! Erken ödenecek
ÖNCEKİ HABERLER
Batı Akdeniz'in ihracat başarısı! Bakın kaç milyar doları aştılar?
Batı Akdeniz'in ihracat başarısı! Bakın kaç milyar doları aştılar?
30 Ağustos tatili 2019 kaç gün oldu 3 gün tatil mi?
30 Ağustos tatili 2019 kaç gün oldu 3 gün tatil mi?
Trabzonspor'da Sörloth'un maliyeti belli oldu!
Trabzonspor'da Sörloth'un maliyeti belli oldu!
Isparta'da kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı!
Isparta'da kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı!
Üniversite kayıt tarihi ne zaman başlıyor 2019 hangi evraklar gerekli?
Üniversite kayıt tarihi ne zaman başlıyor 2019 hangi evraklar gerekli?
Zilhicce ayı nedir Zilhicce ayı başlangıcı 8. ve 9. günü ne zaman?
Zilhicce ayı nedir Zilhicce ayı başlangıcı 8. ve 9. günü ne zaman?
Yorumlar