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Ünlü oyuncu Cengiz Sezici için tören düzenlendi

Demirören Haber Ajansı
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ÜNLÜ sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici için tören düzenlendi. 69 yaşındaki Sezici, dün sabah saatlerinde nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. 

Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törene Menderes Samancılar, Nur Sürer, Şemsi İnkaya, Talat Bulut'un da aralarında bulunduğu tiyatro ve sinema dünyasından çok sayıda kişi katıldı. 

"Gıpta edilecek derecede önemli bir oyuncuydu"
Törende, konuşan Menderes Samancılar, “Gıpta edilecek derecede önemli bir aktördü. İyi bir oyuncuydu. Onun karşısında olmak, onla göz göze bakmak, aynı sahneyi paylaşmak çok muhteşem bir şeydi" dedi. "Bir avucuz ama gökyüzünü kaplayacağız hiç endişem yok" diyen Samancılar, Sezici'nin alkışı çok sevdiğini belirterek son kez alkışlanmasını istedi. 


"Güle güle Cengo"
Nur Sürer ise, “Adana yine bir evladını toprağına çağırdı. 5 ay önce Aytaç'ı götürdük. Benim de elimde kala kala Menderes kaldı. Zor bir adamdı, öfkesi vardı. İyi bir insandı. Türkiye sinemasına gelmiş en iyi aktörlerinden biriydi, bu çok önemli. Biz hep çok sevdik Cengiz'i, hep seveceğiz. Güle güle Cengo" diye konuştu.

Cengiz Sezici'nin tiyatroyu ve sinemayı meslek olarak yaptığını belirten Şemsi İnkaya ise, "Çok başarılı bir meslektaştı ve çok iyi kalpli bir insandı. Bundan 5-6 yıl evvel beraber çalışmıştık. Çalışmadığımız zamanlar bütün günümüz beraber geçti. Sohbet ediyorduk, tiyatrodan, sinemadan, oyunculuktan konuşuyorduk. O bana bir şey aktarıyordu, ben ona bir şeyler aktarıyordum. Böylelikle çok beslendik. 80 yaşındayım bu yaşta ondan çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Cengiz Sezici'nin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

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