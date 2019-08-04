LÖSEV için yardım isteyen Beren Saat kendisine yapılan yoruma kızdı
Kurban Bayramı için LÖSEV'e bağış yapılmasını istediği bir gönderi paylaşan Beren Saat, kendisini yanlış anladığı için tepki gösteren bir takipçisine yanıt verdi.
Eşi Kenan Doğulu ile olan evliliklerinde krizler yaşayan Beren Saat, her zaman olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerine ve yardımlarına devam ediyor. Son olarak Kurban Bayramı öncesinde "Her kurban lösemili çocuklara can" paylaşımını yaparak LÖSEV'e destek isteyen Saat, kendisini eleştiren bir takipçisine "okuduğunu anlama" uyarısı yaptı.
Beren Saat'in bu LÖSEV paylaşımının altına bir takipçisi, "Bu paylaşımı yaptığınıza inanamıyorum. Bir can gitsin, diğeri mi kurtulsun? Bu kadar saçma bir kampanyaya destek vermiş olmanız çevreci duruşunuzla çelişiyor sanki" yorumunda bulundu.
Saat ise bu yoruma kızarak, "Kurban kesimi bedelini lösemili çocukların tedavisine bağışlama sürecinin neresinde can gidiyor acaba? Önce okuyalım, anlayalım lütfen sevgiler" yanıtını verdi.
Kenan Doğulu olayı: Öte yandan evliliklerinde sorunlar olduğu bilinen ve Kenan Doğulu'suz bir tatil süreci geçiren Beren Saat, evliliğinin 5. yıl dönümlerinde de hiçbir paylaşım yapmamıştı.