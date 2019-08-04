HABER /  GÜNCEL

Borcu olan kurban kesebilir mi Diyanet cevabı ne diyor?

Borcu olan kurban kesebilir mi Diyanet cevabı ne diyor?

Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık satışları da başladı. Müslümanlar için farklı bir öneme sahip olan dini bayram Kurban Bayramı'nda kimler kurban kesebilir, borcu olan ya da kredi borcu olan kurban kesebilir mi Diyanet ne diyor?

Borcu olan kurban kesebilir mi, borçlu bir vatandaşın kurban kesmesi gerekir mi, kredi borcu kurban kesmeye engel mi araştırmaları başladı. Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. 11 Ağustos pazar günü Kurban bayramı başlayacak ve binlerce müslüman kurban kesecek. Peki kimler kurban kesemez, borcu olan kurban kesebilir mi işte cevabı...

Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir.

Kişinin malı olmakla birlikte borçlu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.

SON DAKİKA HABERLERİ
MİT ve Emniyet ortak operasyonla gri kategorideki 2 kadın PKK'lıyı paketledi
MİT ve Emniyet ortak operasyonla gri kategorideki 2 kadın PKK'lıyı paketledi
Kutsal topraklardan üzücü haber! 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
Kutsal topraklardan üzücü haber! 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin çarpıcı gerçeği açıkladı!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin çarpıcı gerçeği açıkladı!
Radara giren sürücünün polise söylediği sözler şaşkına çevirdi
Radara giren sürücünün polise söylediği sözler şaşkına çevirdi
Türkiye'de kaç milyoner var? İşte 2019 yılı milyoner sayısı
Türkiye'de kaç milyoner var? İşte 2019 yılı milyoner sayısı
ABD’de ikinci silahlı saldırı! Bu kez Ohıo eyaleti
ABD’de ikinci silahlı saldırı! Bu kez Ohıo eyaleti
ÖNCEKİ HABERLER
Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da önemli operasyon o teröristler yakalandı
MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da önemli operasyon o teröristler yakalandı
Alanyaspor Musa Çağıran ve Onur Bulut'u transfer etti
Alanyaspor Musa Çağıran ve Onur Bulut'u transfer etti
Kredi kartıyla kurban kesilir mi kredi kartına taksitle kurbanlık alınır mı?
Kredi kartıyla kurban kesilir mi kredi kartına taksitle kurbanlık alınır mı?
Zeydan Karalar: Son 6 ayda işe girenlerle yolumuzu ayıracağız
Zeydan Karalar: Son 6 ayda işe girenlerle yolumuzu ayıracağız
Engelli maaşları erken yatacak 2022 maaş ödeme günü son haber
Engelli maaşları erken yatacak 2022 maaş ödeme günü son haber
Yorumlar