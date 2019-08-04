Trabzonlu 'Robinson Nine'nin ayılarla başı dertte
TRABZON’un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra köyüne dönmeyip yaz-kış 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'ndaki evinde tek başına yaşayan ve yörede 'Robinson Nine' olarak tanınan 84 yaşındaki Fadime Kayacı'nın, son günlerde ayılarla başı dertte.
Tonya ilçesinde yaz aylarında 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda oturan Fadime Kayacı'nın, 1984 yılında yaylada yanına gelen yeğeni 14 yaşındaki Ali Haydar Kayacı, sara nöbeti geçirdi. Yaylada ot toplayan Fadime Kayacı, döndüğü evde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı.
Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra tedavisi için bir ara indiği köyüne, yakınlarının ısrarına karşın yaz- kış bir daha dönmedi. Kayacı, zorlu kış mevsiminde kimsenin kalmadığı yaylayı, kendine yurt edindi.
İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını’ anketinde birinci seçilen, ilerleyen yaşına rağmen cesurca yaşam tarzı nedeniyle 'Robinson nine' olarak bilinen Fadime Kayacı, 33 yıl aradan sonra ilk kez önceki yıl kış mevsiminde köyüne döndü.
Sessiz yaşamı tercih etti
Kalaycı'nın son günlerde, yaylada kaldığı ormanlık alandaki evinde başı ayılarla derde girdi. Yaylada sessiz sakin bir yaşamı tercih eden Kalaycı, evine dadadan ayıların kapısını kırdığını, ama kendisinin korkmadığını söyledi. İlerleyen yaşına rağmen kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını belirten Kayacı yaşadıklarını anlattı: