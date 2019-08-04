Erdoğan İzmir -İstanbul otoyolu açılışında açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde konuştu.

Türkiye’nin 10’uncu şehir hastanesi olan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde 6 farklı branş hastanesi ile hizmet verecek. İstanbul-İzmir Otoyolu ise son etabının açılmasıyla iki şehir arasındaki yolculuğu 3,5 saate düşürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bursa'yı özlemişiz. Maşallah Bursa'da bizi özlemiş. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum. 31 Mart seçimlerinde yüzde 49,6 oyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Ali Nur Aktaş kardeşimizi göreve getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu oran 2014'ün üzerinde. Ancak inşallah önümüzdeki seçimlerde daha yüksek oy oranını başaracağız.

Kendilerince dalgasını geçenler oldu

Türkiye'nin YİD projesini başlattığımızda her konu gibi bu işi de eleştirenler, kendilerince dalgasını geçenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunların işi bu. Nasıl yapıyorlar diyorlar, ben kasamdan çıkmadan yapıyorum. Bunun adı yap işlet devret. Anlamazsın Bay Kemal. Hastaneleri yönetemedin, SSK'yı batırdın. Savaş Ay'ın programını hatırlıyorsunuz değil mi? Ölülerimizi rehin aldılar bunun döneminde.

Bugün tarih yazıyoruz

Kimin ne dediğine değil milletimizin neye ihtiyacı olduğuna baktık. Dünyada sayılı köprülerden bir tanesi Osmangazi Köprüsü... Pek çok etabı açtık. 192 kilometrelik kısmı açıyoruz. Bugün tarih yazıyoruz. İstanbul'u izmir'e farklı şekilde bağlıyoruz.

Soma - Akhisar-Turgutlu sonrası İzmir Ankara'ya paralel devam edip İzmir çevreyolunda hedefine varıyor. İzmir Aydın ve İzmir Çeşme otoyoluna ulaşıyor. Nereden, nereye... Dağları kolay aşmadık. Ama biz Ferhat olduk Ferhat... Dağları deldik Şirin'e ulaştık. İstanbul ve İzmir arasındaki seyahati hızlı konforlu yapmanın yanı sıra yolu 100 kilometre kısaltıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Tekirdağ Çanakkale Balıkesir otoyolunu da birleştireceğiz. Güzergahtaki İstanbul Kocaeli Bursa Manisa ve İzmir aynı zamanda en önemli ihracat kapılarına da ev sahipliği yapıyor.

Her bakımdan kazançlı ve karlı

11 milyar dolarlık projenin ülkemize yakıt zaman katkısı yıllık 3,5 milyar lira. İş bilenin kılıç kuşananın. İş üretiyoruz. Turizm hızlanacak, ticari faaliyetler hızlanacak, ülkemize katkı sağlayacak. İnşa eden ve sözleşme tarihinden itibaren 22 yıl 4 ay süreyle işletecek ortaklığın devlete ödeyeceği olan 6,3 milyar lira. Bay Kemal işte bu işin maliyeti bu öğren... Bu her bakımdan kazançlı ve karlı. Devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır.

6.100'den aldığımız bölünmüş yolu, 26 bin 764 kilometreye çıkardık

İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşüren projenin hayırlı olmasını diliyorum. Manisa kısmının açılışını Binali kardeşimiz gerçekleştiriyor. Muhteşem bir katılım var. Coşkunuzu, heyecanınızı biliyorum. Helikopterle inerken buradaki coşkuyu gördüm. Hep ne derdim, yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz, suyunuz yoksa gayri medeniyettesiniz. Nerede CHP varsa orada çöp var.

Vatandaşlarımızın kaza riskini minimilize ettik

Nerede CHP belediyesi varsa atık su var, susuzluk var. 6.100'den aldığımız bölünmüş yolu, 26 bin 764 kilometreye çıkardık. Karayolu tünel uzunluğunu 50 km'den 473 km'ye ulaştırdık. Mal ve can güvenliğinde önemli adımlar atmış olduk. Vatandaşlarımızın kaza riskini minimilize ettik.

Bayram boyunca trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Bu hafta Kurban Bayramı'na giriyoruz. Allah göstermesin acele giden, ecele gider. Yollarda bastırıp... Gece yolculuğu buna çok dikkat edin. Sizi bekleyenlere kötü haberulaştırmayın.

Sıkıntıları çözüp Ankara Bursa, Bursa İstanbul arasını 2 saate düşürecek bu hattı sizlere sunacağız

Trafik kazalarının azaltılması için önemli adımlar attık. Trafik kazalarında yüzde 12, yaralanmalı kazalarda yüzde 12 ve ölümlü kazalarda yüzde 30 azalma yaşandı. Varsın seyahat süresi uzasın. Her vilayette olduğu gibi Bursa'da da ulaştırma yatırımlarını sürdürüyoruz. Toplamda maliyeti 1,5 milyar lira olan 18 karayolunun yapımı devam ediyor. 2 yıla kadar bitiyoruz. Çünkü Bursa'ya bu yakışır. Bursa Bilecik hızlı treninin biraz geciktiğini biliyorum. Sıkıntıları çözüp Ankara Bursa, Bursa İstanbul arasını 2 saate düşürecek bu hattı sizlere sunacağız.