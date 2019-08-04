Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Fırat’ın doğusuna gireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye’de Fırat’ın doğusuna operasyon sinyali verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık" ifadelerini kullandı. Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Bugün Bursa'ya hem vatandaşlarla hasret gidermek hem de iki önemli yatırımın açılış sevincini paylaşmak üzere geldiklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bir tarih yazıyoruz ve öyle bir tarih yazıyoruz ki İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bir diğer taraftan da Bursa'ya muhteşem bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. İstanbul-Bursa-Balıkesir-Manisa-İzmir Otoyolu ülkemizin son dönemdeki en önemli yatırımlarından biri. Türkiye'nin ilk yap-işlet-devret otoyolu projesini başlattığımızda bu her konu gibi, bu işi de eleştirenler, olmayacağını söyleyenler, kendilerince dalgasını geçenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ama bunların her zaman işi bu, diyorlar ki 'Nasıl yapıyorlar bunu söylesinler...' Ya ben kasamdan para çıkmadan bunu yapıyorum işte.

"Dev projeler için alternatif finansman modelleri geliştirilmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık." dedi. Erdoğan, Şehir hastaneleri gibi dev projeler için alternatif finansman modellerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Burada önemli olan devletin kendi bütçesinden yapmasının çok uzun zaman alacağı işleri özel sektörün finans ve organizasyon kabiliyetiyle kısa sürede milletimizin hizmetine sunuyor olmasıdır. Üstelik burada sadece bir inşaat yapılmıyor aynı zamanda teknoloji transferinden bilgi birikimine, yeni finansman modellerinden ekonomimize can katacak açılımlara kadar pek çok kazanç elde ediliyor."

Erdoğan, Yap-işlet-devret modeli ile ilgili olarak, "CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkılarını yok sayamayız." dedi.

"Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz"

''Biz Afrin'e girdik, Celabrus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz Biz bunu Rusya ve Amerika ile paylaştık. Kılıçdaroğlu S-400 sürecinde alenen karşı tarafın yanındaydı. Taciz atışları devam ederken biz sessiz kalamayız. Biz bir yere kadar sabır ederiz. O sabrın sonu var." ifadelerini kullandı.

"Faizler daha da inecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek. Müjdeyi veriyorum enflasyon da düşecek, bunu da göreceksiniz." şeklinde konuştu.

"Ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarınızı tıkayın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Geçmişi utanç verici duruşlarla dolu böyle birisinin bugün sanki hiçbir şey olmamış gibi karşımıza geçip 'Milli gelir 10 yıldır hep aynı yerde' demesi arsızlıktan öte bir sinsiliktir." dedi. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp, işine gücüne bakmalıdır." ifadelerini kullandı.