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Beşiktaş yine kayıp! Gol bile atamadılar

Beşiktaş yine kayıp! Gol bile atamadılar

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Brescia'ya 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, Avusturya hazırlık kampının son hazırlık maçında İtalya ekibi Brescia ile karşılaştı. Brescia maçı 2-0 kazandı. İtalya temsilcisinin gollerini 45 ve 54. dakikalarda Donnarumma kaydetti.

Beşiktaş'ta Necip Uysal 26. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, Avusturya kampında çıktığı 4 hazırlık maçında da gol atamadı.

Beşiktaş 0-2 Eibar
Beşiktaş 0-0 Apollon Larisas
Beşiktaş 0-2 Udinese
Beşiktaş 0-2 Brescia

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