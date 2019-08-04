Beşiktaş yine kayıp! Gol bile atamadılar

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya Serie A ekibi Brescia'ya 2-0 mağlup oldu.
Beşiktaş, Avusturya hazırlık kampının son hazırlık maçında İtalya ekibi Brescia ile karşılaştı. Brescia maçı 2-0 kazandı. İtalya temsilcisinin gollerini 45 ve 54. dakikalarda Donnarumma kaydetti.
Beşiktaş'ta Necip Uysal 26. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Abdullah Avcı'nın ekibi, Avusturya kampında çıktığı 4 hazırlık maçında da gol atamadı.
Beşiktaş 0-2 Eibar
Beşiktaş 0-0 Apollon Larisas
Beşiktaş 0-2 Udinese
Beşiktaş 0-2 Brescia