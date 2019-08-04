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FETÖ firarisi iki zanlı hücre evinde yakalandı

FETÖ firarisi iki zanlı hücre evinde yakalandı

Burdur'da yürütülen FETÖ operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli Antalya'daki hücre evinde yakalandı. Zanlıların örgütün polis ve asker yapılanmasından sorumlu oldukları iddia edildi.

BURDUR'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, Antalya'da gözaltına alındı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün asker ve polis yapılanmasından sorumlu oldukları iddia edilen H.U. ve H.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin örgütün Antalya'daki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde bulunduklarını tespit etti. Eve yapılan baskında, sahte kimlik kullanan H.U. ve H. A. gözaltına alındı. 

Burdur'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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