Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul- İzmir Otoyolu açılış töreni sonrasında otobana çıktı kendi makam aracını kullandı.

İSTANBUL ile İzmir arasındaki 8,5 saati bulan seyahati 3,5 saate düşüren otoyolun 192 kilometrelik kesimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Açılış sonrası Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolunda makam aracını kullandı.

Badırga mevkisinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alınmasıyla İstanbul ile İzmir arasındaki mesafe 78 kilometre kısaldı.

Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere hizmete açılan yolun, 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesimi de hizmete girdi.

Mevcut 515 kilometreyi 426 kilometreye düşüren yol, kullanıcılara ekonomik katkı sağlayacak. İstanbul-İzmir Otoyolu ile 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacak.

Erdoğan makam aracını kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninin ardından İstanbul-İzmir Otoyolunda makam aracını kullandı.