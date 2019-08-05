ÖSYM başkanı açıkladı! İşte YSK sonuç tarihi

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sosyal medyadan YSK tercih sonuçlarıyla ilgili tepkiler üzerine ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı. İşte Aygün'ün YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili o sözleri;

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından YKS tercih sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Aygün, sonuçların bayramdan önce açıklanacağını söyledi.

Aygün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı.

Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız. #ösymsonuçlarıaçıkla

Unutmadık merak etmeyin #birseyunutmadınmıosym biraz daha sabır.