ÖSYM başkanı açıkladı! İşte YSK sonuç tarihi
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sosyal medyadan YSK tercih sonuçlarıyla ilgili tepkiler üzerine ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı. İşte Aygün'ün YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili o sözleri;
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından YKS tercih sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Aygün, sonuçların bayramdan önce açıklanacağını söyledi.
Aygün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı.
Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız. #ösymsonuçlarıaçıkla
Unutmadık merak etmeyin #birseyunutmadınmıosym biraz daha sabır.
YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı 😊— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) 4 Ağustos 2019
Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız. #ösymsonuçlarıaçıkla