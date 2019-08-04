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Martin Skrtel, Beşiktaş'la anlaştı

Martin Skrtel, Beşiktaş'la anlaştı

Kadrosuna savunma oyuncusu katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel ile prensipte anlaştı.

Gelecek sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Beşiktaş, kadrosuna bir stoper takviyesi yapmanın planlarını yapıyor. Daha önce Fiorentina'da forma giyen Vitor Hugo'yu gündemine alan ve son anda Brezilyalı stoperi Palmeiras'a kaptıran Kartal, aradığı stoperi bulmak üzere.

Asist Analiz'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertli kulübün de gündeminde olduğu iddia edilen 34 yaşındaki Slovak stoper Martin Skrtel ile prensip anlaşmasına vardı.

Ancak siyah beyazlı yönetimin listesinde ismi gizli tutulan bir stoperin daha bulunduğu ve o oyuncunun menajeriyle şu anda İstanbul'da görüşüldüğü ve önceliğin o isimde olduğu öğrenildi. İsmi gizli tutulan bu stoperin transferinin gerçekleşmemesi durumunda Beşiktaş, Skrtel'i 2 gün içerisinde kadrosuna kattığını resmen açıklayacak.

Son 3 sezondur Fenerbahçe'de forma giymiş olan 34 yaşındaki tecrübeli stoperin adı daha önce Medipol Başakşehir ile de anılmıştı.

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