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İşte İstanbul-İzmir Otoyol geçiş ücretleri

İşte İstanbul-İzmir Otoyol geçiş ücretleri

İstanbul- İzmir Otoyol geçiş ücretleri belli oldu. Yeni fiyatlandırmaya göre en düşük geçiş ücreti 256.3 lira olarak belirlenirken en yükseği ise 815 lira olacak.

İSTANBUL- İzmir Otoyolu geçiş ücretleri de belli oldu. Buna göre otomobiller için İstanbul-İzmir arası geçiş ücreti Osmangazi Köprüsü dahil 256.3 lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul- İzmir Otoyolu sonrası fiyatlar tartışma konusu oldu. CHP Milletvekili Aykut Erdoğan, kamyoncuların bir geçiş için 645,8 TL ödeyeceğini söylerken, geçseniz de geçmeseniz de bu ücretin vatandaşın cebinden çıkacağını ifade etti.

İşte sosyal medyada paylaşılan ve tartışma yaratan otoyol geçiş ücretleri;

Araç Osmangazi Köprüsü Yalova-Altınova Bursa Merkez Balıkesir Kuzey Manisa Turgutlu İzmir çıkış
1. Sınıf 103 107.4 136.5 179.7 243.5 256.3
2. Sınıf 164.8 171.7 218.5 287.56 390 410
3. Sınıf 195.7 203.9 259.4 341.5 463.1 486.9
4. Sınıf 259.6 270.5 344.1 453 614.3 645.8
5. Sınıf 327.6 341.4 434.2 571.6 775.1 815
6. Sınıf 72.1 75.2 95.6 125.8 170.6 179.4

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