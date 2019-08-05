HABER /  YEREL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...

Gaziantep’te 12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Gaziantep’te 12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Gaziantep’te 12 yaşındaki çocuk yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi. 

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Arıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede düzenlenen Horoz ailesinin düğününe katılan bazı kişiler pompalı tüfekler ve tabancalarla havaya ateş açtı.

Düğüne katılan Hüseyin Cennet, oyun oynadığı sırada vücuduna kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan talihsiz çocuk, yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan Cennet, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

Jandarma, maganda kurşunuyla ölen Cennet’in katil zanlısının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Medel'den ilginç transfer cevabı!
Medel'den ilginç transfer cevabı!
Beşiktaş'ta 8. sakatlık şoku
Beşiktaş'ta 8. sakatlık şoku
İmamoğlu'ndan İstanbul'a festival müjdesi
İmamoğlu'ndan İstanbul'a festival müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını kullandı
KKTC'den Rum Kesimi'ne Maraş yanıtı
KKTC'den Rum Kesimi'ne Maraş yanıtı
Martin Skrtel, Beşiktaş'la anlaştı
Martin Skrtel, Beşiktaş'la anlaştı
ÖNCEKİ HABERLER
1. nakil sonuçları nereden öğrenilir MEB lise tercih sonuc ekranı
1. nakil sonuçları nereden öğrenilir MEB lise tercih sonuc ekranı
LGS nakil sonuçları açıklanıyor TC ile lise tercih sonucu sorgulama
LGS nakil sonuçları açıklanıyor TC ile lise tercih sonucu sorgulama
HDP Mardin İl Başkanı gözaltına alındı
HDP Mardin İl Başkanı gözaltına alındı
Elektrik kesintisinden 10 milyon kişi etkilendi
Elektrik kesintisinden 10 milyon kişi etkilendi
İşte İstanbul-İzmir Otoyol geçiş ücretleri
İşte İstanbul-İzmir Otoyol geçiş ücretleri
MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da önemli operasyon o teröristler yakalandı
MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da önemli operasyon o teröristler yakalandı
Yorumlar