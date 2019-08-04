Medel'den ilginç transfer cevabı!

Beşiktaş'ta geleceği merak konusu olan Gary Medel, sosyal medya hesabından ilginç bir transfer cevabı verdi.

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, 32. yaşına girerken doğum gününde birçok futbolcu, Medel'i sosyal medya üzerinden kutladı.

Meksika'nın Club America takımında forma giyen Şilili forvet Nicolas Castillo da Medel'in doğum gününü kutlarken "Doğum günün kutlu olsun arkadaşım! Senin için her şeyin en iyisini diliyorum, sen çok iyi bir insansın. Bu arada 32 yaşına geldin. Artık evine dönme zamanı geldi mi?" sorusunu yöneltti.

Medel: ''seneye dönüyor muyuz?''

Gary Medel ise Castillo'ya cevap olarak "Seviyorum seni dostum, her şey için teşekkürler. Seneye Libertadores'e dönüyor muyuz?" dedi.

Medel, geçen röportajlarında da futbola başladığı Şili takımı Universidad Catolica'ya döneceğinin sinyallerini veriyordu. Tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş ile sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.