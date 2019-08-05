Rize'de otomobil sele kapıldı: 1 kişi kayıp

Rize'deki sağanak nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişiden 2'si kurtarılırken, sele kapılan bir kişi kayboldu. Ordu'da ise şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü araçlar yolda mahsur kaldı.

Rize'de merkeze bağlı Salarha yolu Dörtyol mevkisinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Aynı mevkide bir otomobilde 3 kişi mahsur kaldı. Vatandaşların yardımıyla 2 kişi araçtan kurtarıldı. Hüseyin Çap ise araçtan atladığı sırada suya kapıldı.

Bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Rize Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından Hüseyin Çap'ı arama çalışması başlatıldı.

Olayın görgü tanığı Dinçer Topal, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın yanına giderek 2 kişiyi kurtardıklarını ancak bir kişinin suya kapıldığı anlattı.

Mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Öte yandan, düğünden dönenleri taşıyan bir araçta da 5'i çocuk 15 kişi, aynı mevkide mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar, Rize Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ambulansta ayakta tedavi olan bu kişiler, ekipler tarafından ilçe merkezindeki yakınlarına ulaştırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Ekiplerin çalışması sonrası Salarha yolu Dörtyol mevkisinde trafiğe açılan yolda kontrollü şekilde geçiş sağlanıyor.

Olay yerine İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AFAD İl Müdürü Şakir Kurk ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı da geldi.

Sağanak, aralıklarla devam ediyor.

Orduda yollar göle döndü

Ordu'da sağanakla birlikte etkili olan fırtınada, kentte bazı evlerin çatıları uçarak araçlara zarar verdi. Akkuş ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar nedeniyle, 1 okul ile bazı evlerin uçan çatıları çevreye savruldu. Fırtınada uçan çatılar, bazı ev, iş yerleri ve park halindeki araçlara hasar verdi. Bazı otomobiller aşırı yağış nedeniyle yollarda mahsur kaldı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, aşırı yağışın Seferli Mahallesi'nde etkili olduğunu, bir çok ev ve işyeri ile tarım arazilerinde hasar oluştuğunu, hasar tespit çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirtti.

Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 140 kilogram yağış düştüğü, Büyükşehir Belediyesinin 60 su baskını ihbarının tamamına müdahale ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Altınordu ve Fatsa ilçelerindeki su baskınlarına hızlı şekilde müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Hızlı müdahaleyle muhtemel olumsuzlukların önüne geçildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırtına şeklinde yarım saat süren ve metrekareye 140 kilogram olarak gerçekleşen aşırı yağış, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde etkili oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için tüm imkanlarını seferber etti. Tıkanan rögarlar, vidanjör ve motopomplar ile hızlı şekilde açılırken su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerine gecikmeden müdahale edildi. Altınordu ilçesinde 60 su baskını ihbarı gelirken İtfaiye Daire Başkanlığınca 51 personel, 20 motopomp ve 6 dalgıç pompa ile tamamına müdahale edildi."

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğünce (OSKİ) de 45 personel, 3 vidanjör, 2 kuka, bir ekskavatör ve 5 hizmet aracıyla dere "baskları" ve yağmur suyu giderlerine hızlı şekilde müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, 9 personel, bir iş makinesi ile genel temizlik çalışması yaparken Ulaşım Dairesi Başkanlığı da 22 iş makinesi, 45 personel ile kapalı yolların açılması ve dere ağızlarına müdahale etti. Toplam 150 personel, 20 motopomp, 6 dalgıç pompa, 3 vidanjör ve kombine kuka, 24 iş makinesi, 5 hizmet aracı ile aşırı yağışa müdahale ederek vatandaşların mağduriyetini gideren Ordu Büyükşehir Belediyesi, tüm ekiplerini 24 saat esaslı hazırda tutuyor."

Bu arada, Türk Kızılay Fatsa Şubesi ekiplerince ilçeye fındık hasadı için gelen mevsimlik tarım işçilerine çadır dağıtıldı.