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Denizli OSB'de bulunan fabrikada korkutan yangın! Patlamalar yaşanıyor!

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Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. Yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında zaman zaman patlamaların olduğu belirtildi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Denizli-Ankara yolu üzerine bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kimyasal fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında zaman zaman patlamaların olduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde hazır bulunuyor.

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