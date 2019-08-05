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Emine Erdoğan'ın Salda Gölü açıklamalarına Karamollaoğlu da destek verdi

Emine Erdoğan'ın Salda Gölü açıklamalarına Karamollaoğlu da destek verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Emine Erdoğan'ın Salda Gölü ile ilgili açıklamalarına "Umarım ki daha ileri noktaya gitmez. Sayın Emine Erdoğan da yapılaşmaya karşı paylaşımlarda bulundu." diyerek destek verdi.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, partisinin İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Salda Gölü ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"İnşallah öyle olur"

Karamollaoğlu, "Konunun takipçisi olacağını ve bölgenin tahrip edilmeyeceğini ifade ediyor. İnşallah öyle olur" dedi.

"Dikkat edilmesi gerekir"

Karamollaoğlu, doğanın önemine vurgu yaparak "Doğayı tahrip ettiğinizde onu geri kazanmak hem çok zaman alır hem de büyük maddi kaynak gerektirir. Buna dikkat edilmesi gerekir" dedi.

Emine Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Salda Gölü'nün Türkiye'nin nadide güzellikleri arasında yer aldığını belirterek, "Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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