İstanbul İzmir otoyolu fiyat listesi çıktı! Erdoğan açtı İzmir artık 3.5 saat
İSTANBUL -İzmir otoyolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Ağustos 2019 tarihinde açılırken fiyatlar da ortaya çıktı.
İlk olarak İstanbul-İzmir Otoyolu projesinin açılışı gerçekleştirilirken, hemen ardından Bursa Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılım sağladığı İstanbul-İzmir Otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.
İstanbul - İzmir otoyol ücret tarifesi
İstanbul ile İzmir arasındaki 5 saatlik seyahat süresini 3.5 saate düşerken ücretler de açıklandı. 1.sınıf otomobiller İstanbul ile İzmir arası geçiş ücreti Osmangazi Köprüsü dahil 256.3 TL ödeyecek. En yüksek rakam ise 815 lira. İşte diğer otomobillerin ödeyeceği rakamlar…
İstanbul İzmir otoyolu
Projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün 2016'da hizmete alınmasıyla İstanbul ile İzmir arasındaki mesafe 78 kilometre kısaldı. Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere hizmete açılan yolun, 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesimi de hizmete girdi.
Mevcut 515 kilometreyi 426 kilometreye düşüren yol, kullanıcılara ekonomik katkı sağlayacak. İstanbul-İzmir Otoyolu ile 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacak. Bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapılan yola ilişkin, 2,5 milyar lira da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandı. 7 milyar dolarlık finansman, projeyi yapıp işletecek şirket tarafından karşılandı ve bunun için kamu kaynağı kullanılmadı. Projenin yapım aşamasında 8 bin 500 kişi çalışırken işletme döneminde de 6 bin 100 kişi istihdam edilecek.