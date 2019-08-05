İstanbul İzmir otoyolu fiyat listesi çıktı! Erdoğan açtı İzmir artık 3.5 saat

Mevcut 515 kilometreyi 426 kilometreye düşüren yol, kullanıcılara ekonomik katkı sağlayacak. İstanbul-İzmir Otoyolu ile 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkanı olacak. Bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapılan yola ilişkin, 2,5 milyar lira da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandı. 7 milyar dolarlık finansman, projeyi yapıp işletecek şirket tarafından karşılandı ve bunun için kamu kaynağı kullanılmadı. Projenin yapım aşamasında 8 bin 500 kişi çalışırken işletme döneminde de 6 bin 100 kişi istihdam edilecek.