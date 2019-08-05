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Zaman'ın eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici ABD'de Uber sürücüsü oldu

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Zaman'ın eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici ABD'de Uber sürücüsü oldu

FETÖ’nün kapatılan yayın organı Zaman’ın son genel yayın yönetmeni olan ve firari olarak ABD’de bulunan Abdülhamit Bilici'nin Uber taksi sürücülüğü yaptığı ortaya çıktı.

FETÖ'nün yayın organı Zaman'ın eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, Uber şoförü olarak Akşam gazetesinin Washinghton Temsilcisi Yavuz Atalay'ın karşısına çıktı. Uber’e çağrı yapan yolcunun Türk olduğunu fark eden Bilici, “kaza yaptım” diyerek gelmekten vazgeçti.

ABD’nin “DMV” (DC bölgesi, Maryland ve Virginia eyaletleri) olarak adlandırılan bölgede Uber şoförlüğü yapan Bilici’ye tesadüfen Yavuz Atalay çağrıda bulundu.

Uber'e şikayet edildi

Kendisini çağıran yolcunun ismini sistem üzerinden gören ve mesaj atan Abdülhamit Bilici, başka bir taksi çağırmasını istedi. Bilici’ye, “Neden olduğunuz yerde bekliyorsunuz? Neden gelmiyorsunuz” şeklinde mesaj atan Atalay’a, Bilici, “Bu aracı sistem üzerinden iptal edin ve başka araç çağırın” cevabını verdi.Uber ile iletişime geçen Atalay, Bilici’yi şikâyet etti.

Türk yolcu kabul etmiyor

Bilici’nin Uber profilinde, 1 yıldır Uber şoförlüğü yaptığı yazıyor. Bilici’nin kendisini tanımladığı bölümde de, “Arkadaş canlısı, dinlemeye hazır ve öğrenmeyi seven” ifadeleri yazıyor. Kimi FETÖ üyeleri ABD’de zengin bir hayat sürerken kimileri de taksi şoförlüğü gibi işlerde çalışıyor. Atalay'ın çağrısına gitmeyen Bilici'nin, Türk ismi taşıyan yolcuların çağrılarına cevap vermediği ortaya çıkmış oldu.

abd
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