Organize işler! Emekli dul ve yetimleri dolandıran çetenin serveti dudak uçuklattı

5 pitbull köpeği etkisiz hale getirildi

Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki villaya baskın düzenleyen polis, evin kapısında bulunan 5 pitbull köpeğini veteriner hekim yardımıyla etkisiz hale getirerek kafeslere koydurdu. Oynar başlıklı ve zoom özelliği olan güvenlik kameralarıyla korunan villada sevgilisi Yaprak A. ile yaşayan çete lideri Aydoğan Ş. gözaltına alındı. Ekipler evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.