Organize işler! Emekli dul ve yetimleri dolandıran çetenin serveti dudak uçuklattı
ADANA'da emekli, dul ve yetimleri dolandırdığı iddiasıyla yakalanan çetenin 4 yıllık hesap hareketinden 20 milyon liraya kadar ulaştıkları ortaya çıktı.
Şubat ayının sonunda emekli H.Ü., Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek, yardım etme bahanesiyle kendisine ulaşan şebekenin düzenlediği 1'i sahte 3 senet yüzünden 150 bin liralık borç batağına sürüklendiğini anlattı.
15 adrese operasyon
Polis, yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda tam 5 ay boyunca Aydoğan Ş. ve Mustafa Yavuz M. liderliğindeki şebekeyi adım adım takip edip, delil topladı. Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu deliller üzerine çete lideri Aydoğan Ş. ve sevgilisi Yaprak A.'nın da aralarında bulunduğu 4'ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine ekipler, 31 Temmuz şafak vakti eş zamanlı olarak Adana ve İstanbul'da 15 adrese operasyon yaptı.
5 pitbull köpeği etkisiz hale getirildi
Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'ndeki villaya baskın düzenleyen polis, evin kapısında bulunan 5 pitbull köpeğini veteriner hekim yardımıyla etkisiz hale getirerek kafeslere koydurdu. Oynar başlıklı ve zoom özelliği olan güvenlik kameralarıyla korunan villada sevgilisi Yaprak A. ile yaşayan çete lideri Aydoğan Ş. gözaltına alındı. Ekipler evde yaptıkları aramada alacak defteri, boş ve dolu senetler, çek fotokopileri, cep telefonları, bilgisayar, dijital materyaller ile 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.
Yaklaşık 9 milyon lira
Polisin operasyonunda hedefteki 15 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şebekenin çökertildiğini öğrenen vatandaşlar kendilerinin de aynı yöntemle dolandırıldığını belirterek polise başvuru yaptı. Bu nedenle dolandırılan sayısı 71'den 77'ye çıkarken, imzalatılan senet sayısı 135'e çıkıp dolandırılan para miktarı ise yaklaşık 9 milyon liraya kadar ulaştı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.