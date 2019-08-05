MEB nakil sonuçları nereden bakılır TC ile 1. nakil sonuç sorgulama

LGS tercih sonuçları bugün saat 09.00'da açıklandı. Gözler LGS 1. lise nakil sonuçları için MEB sayfasındaydı. Liselerin boş kontenjanına yerleşmek için tercih yapan öğrenciler nakil sonuçlarını meb.gov.tr adresinden TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulayacak.

LGS nakil sonuçları bugün açıklandı binlerce öğrenci içi heyecanlı bekleyiş sona erdi. LGS sonuçlarına liselerin boş kontenjanlarına yerleşmek için tercih yapan öğrencilerin 1. nakil sonuçları bugün meb.gov.tr adresinden online TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulacak. Peki LGS tercih sonucu nereden bakılır? İşte merak edilen detaylar...

MEB lise nakil sonuçlarının bugün yani 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacağını önceden duyurmuştu . LGS nakil sonuçlarının bugün saat 09.00'da erişime açıldı. 2. nakil işlemleri ise 5-10 Ağustos arasında yapılacak.

LGS 1. lise nakil sonuçları MEB tarafından açıklanır açıklanmaz sayfamızda olacak. 1. nakil sonucu sorgulamak için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz...

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN: Sonuçların açıklanmasının ardından 5-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında da ikinci nakil dönemi başlıyor.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.

Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin yerleştirmeleri de yapılacak.

Buna göre özel eğitime ihtiyacı olanların geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirilecek.

Bu öğrenciler, 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il ve ilçelerdeki öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecek.