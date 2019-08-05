Selvi'den bomba yeni parti kulisi! Siyaset arenası çok hareketlenecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Yeni parti kurmak için gün sayan Abdullah Gül ve Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu için bunlar bir sürpriz olmamalı. Ama eylül ayıyla birlikte yeni bir durum değerlendirmesi yapacakları söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi, "Bayramdan sonra siyaset zamanı" başlığıyla yayımlanan yazısında "2019 tam anlamıyla seçim yılı oldu" ifadesini kullandı.

"Erdoğan hedef alacak"

"Erdoğan’ın Davutoğlu’nu Konya’da, Gül’ü Kayseri’de hedef alacağı söyleniyor. Erdoğan iki noktadan yüklenecek" diyen Selvi şöyle devam etti.

-Ümmeti bölecekler.

-Davaya ihanet ettiler.

Tabii ’Bu dava onları cumhurbaşkanı ve başbakan yaptı. Daha ne istiyorsunuz?’ diye kürsüden seslenecek.

"Eylül'de parti yönetiminde ve kabinede değişiklikler bekleniyor"

Yeni parti kurmak için gün sayan Abdullah Gül ve Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu için bunlar bir sürpriz olmamalı. Ama eylül ayıyla birlikte yeni bir durum değerlendirmesi yapacakları söyleniyor. Bu arada Erdoğan, yeni dönemin eylem planını yavaş yavaş devreye sokmaya başladı. AK Parti’de kongre sürecini başlattı. Böylece teşkilatlarda kopmanın önüne geçip kan değişimini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Eylül ayı bir anlamda AK Parti açısından değişim ayı olacak. Eylül'de parti yönetiminde ve kabinede değişiklikler bekleniyor.

"50 artı bir değişmiyor"

Şunu söyleyebilirim: Sistemin daha etkin çalışması yönünde düzenlemeler geliyor. Ancak Anayasa değişikliğini gerektirecek köklü değişiklikler yok. Yani partili cumhurbaşkanlığı ve 50 artı bir değişmiyor. Sistem değişikliğinden ziyade sistemin revizyonu demek daha doğru olur. Merhum Erbakan’ın deyimiyle, ’pansuman tedbirler’ gelecek.

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