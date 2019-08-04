Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal teknede kaza geçirdi son durumu nasıl?
Kemal Sunal'ın 35 yaşındaki kızı Ezo Sunal, Büyükada'dan deniz taksisiyle döndüğü sırada kaza geçirdi. Ünlü oyuncu, korku dolu anlar yaşadığını belirterek son durumunu açıkladı.
Son olarak Güldüy Güldüy Show'da sunuculuk yapan Ezo Sunal, haftasonu tatili için gittiği Büyükada'da hayatının şokunu yaşadı. Ezo Sunal, ailesiyle birlikte Büyükada'dan döndüğü başka bir teknenin bulundukları deniz taksisine çarpması sonucu kaza geçirdi.
Sunal, korku dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kazayı yara almadan atlatmalarının büyük bir mucize olduğunu dile getiren Ezo Sunal, "Hayatımda ilk defa bu kadar korktum" dedi.
Sunal, kaza sonrası teknede oluşan hasarların görüntülerini paylaşıp, şunları söyledi: "Dün akşam korkunç bir deneyim yaşadım. Dün o şokla tam idrak edememişim, şimdi bir daha düşününce ne kadar ucuz atlattığımızı anladım.
4 kişi deniz taksiye bindik: Şöyle özetleyeyim; çok sevdiğimiz aile dostlarımızın oğlu Deyvi'nin barmitzvah törenine katılmak için Büyükada'ya gittik. Tören harikaydı, sıcacık bir ailenin dostluklarına şahit olduk, gençlerin hazırladıkları dans ve gösterileri keyifle izledikten sonra eve dönmek için 4 kişi deniz taksiye bindik. Gecenin güzelliğinden bahsediyorduk. Keyfimiz yerindeydi.