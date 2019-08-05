Zanka'dan kulübüne Fenerbahçe resti

Fenerbahçe'nin her konuda el sıkıştığı Mathias Zanka, kulüp yetkililerine transferine izin vermeleri restini çekti ve "Göndermezseniz maçlara çıkmam" dedi.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Mathias Zanka transferinde sona yaklaştı. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşan sarı-lacivertliler, kulübü Huddersfield'ı bonservis konusunda ikna etmeye çalışıyor.

29 yaşındaki oyuncu da bu konuda Fenerbahçe'ye yardımcı oluyor. Danimarka Milli Takımı stoperi Zanka, kulüp yetkililerine transferine izin vermeleri restini çekti ve "Göndermezseniz maçlara çıkmam" dedi.

Transferin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor

Bu rest üzerine Zanka, kulüp resmi sitesinde açıklanan forma numaralarının bildirildiği haberden çıkarıldı. Transferin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.