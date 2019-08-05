SON DAKİKA
Temmuz ayı enflasyonu açıklandı! 12 aylık ortalamada enflasyon yüzde 19.91 olurken ÜFE ise yüzde 21.66 olarak gerçekleşti. Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...

Medipol Üniversitesi'ne 555 bin metrekare arazi verildiği iddiası yalan çıktı

Medipol Üniversitesi'ne 555 bin metrekare arazi verildiği iddiası yalan çıktı

Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) 555 bin metrekarelik arazisinin Medipol Üniversitesi’ne verildiği iddiası yalan çıktı. Çarpıtma haberlerin aslını, Akşam yazarı Hikmet Genç köşesinde paylaştı.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) kapsamındaki hazine arazisinden 555 bin metrekarelik alanın Medipol Üniversitesi'nin kurucu vakfı TEBA'ya verildiği iddia edildi.

Sağlık rantının hedeflendiğini savunan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, arazinin peşkeş çekildiğini söyledi. Söz konusu olay Cumhuriyet gazetesinde "AOÇ arazisinden Medipol'e 555 bin metrekare arazi" başlığıyla yayımlandı.

Spekülasyonlar üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tartışmalara noktayı koyan şu açıklamayı yaptı:

Mülkiyeti Hazine'de ve arazi AOÇ arazisi sınırlarında değil

"Eğitim, öğretim, üniversite, sağlık ve diğer “vakıf” amaçlarında kullanılmak üzere, Bakanlar Kurulu Kararıyla Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar statüsünde bulunan TEBA lehine mülkiyetin hazinede kalması koşuluyla “30 yıl süreli” irtifak hakkı kurulmak üzere Haziran 2018 tarihinde ön izin verilmiştir. Bahse konu alan mevcut durum itibarıyla AOÇ arazisi sınırları içerisinde bulunmamaktadır.”

Akşam yazarı Hikmet Genç bugünkü köşesinde Atatürk Orman Çiftliği arazisiyle ilgili tartışmalara değindi. Bedelsiz tahsis olmadığına dikkat çeken Genç, suçlamalarda bulunan çevrelere tepki göstererek yazısını tamamlıyor:

Beyin şart

"Bedelli irtifak (30 yıl süreli) hakkı işlemleri ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmış…

Söz konusu alan AOÇ arazisi sınırları içinde değil… Aynı şekilde, hazine taşınmazları üzerinde bedelli irtifak hakkı verilen “birçok vakıf üniversitesi” halen faaliyetlerini sürdürüyor…

Peki dert ne?.. Yol, köprü, tünel..vs, yapılmasın. Yapılacaksa uzun olmasın! Havalimanı, hastane yapılmasın. Yapılacaksa büyük olmasın!.. Tamam, “sağlık rantı” da olmasın!.. Bence, ‘beyin rantı’ olsun… Büyük olmasına gerek yok ama beyin şart!..

Hikmet Genç'in yazısının tamamı

SON DAKİKA HABERLERİ
Selvi'den bomba yeni parti kulisi! Siyaset arenası çok hareketlenecek
Selvi'den bomba yeni parti kulisi! Siyaset arenası çok hareketlenecek
YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı gece boyu çatışma
YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı gece boyu çatışma
Emine Erdoğan'ın Salda Gölü açıklamalarına Karamollaoğlu da destek verdi
Emine Erdoğan'ın Salda Gölü açıklamalarına Karamollaoğlu da destek verdi
Burhan Kuzu'dan yeni parti kuracak isimlere hem çağrı hem uyarı! CHP'yi iktidara taşır
Burhan Kuzu'dan yeni parti kuracak isimlere hem çağrı hem uyarı! CHP'yi iktidara taşır
Hükümet Kadın filmi gerçek oldu Kadın aday Suvarlı beldesinde başkanlığı eşinden devraldı
Hükümet Kadın filmi gerçek oldu Kadın aday Suvarlı beldesinde başkanlığı eşinden devraldı
İyi Parti kongresinde tartışma: Gizli anahtar liste mi vardı?
İyi Parti kongresinde tartışma: Gizli anahtar liste mi vardı?
ÖNCEKİ HABERLER
Burçların tarihi değişti İkizler burcu yeni tarihi ne oldu 2019?
Burçların tarihi değişti İkizler burcu yeni tarihi ne oldu 2019?
Ankara'da pompalıyla etrafa rastgele ateş açan 'Arap' lakaplı kişi gözaltına alındı
Ankara'da pompalıyla etrafa rastgele ateş açan 'Arap' lakaplı kişi gözaltına alındı
Burçların tarihi değişti Koç burcu yeni tarihi ne oldu 2019?
Burçların tarihi değişti Koç burcu yeni tarihi ne oldu 2019?
Diagne 11-14 milyon euro arası gidiyor
Diagne 11-14 milyon euro arası gidiyor
Sahte otellere dikkat! Arama motoruna ilan vererek en üst sırada çıkıyorlar
Sahte otellere dikkat! Arama motoruna ilan vererek en üst sırada çıkıyorlar
Burçların tarihi neden değişti Terazi burcu hangi ay oldu yeni tarihi
Burçların tarihi neden değişti Terazi burcu hangi ay oldu yeni tarihi
Yorumlar 6 yorum