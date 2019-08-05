Medipol Üniversitesi'ne 555 bin metrekare arazi verildiği iddiası yalan çıktı

Atatürk Orman Çiftliği’nin (AOÇ) 555 bin metrekarelik arazisinin Medipol Üniversitesi’ne verildiği iddiası yalan çıktı. Çarpıtma haberlerin aslını, Akşam yazarı Hikmet Genç köşesinde paylaştı.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) kapsamındaki hazine arazisinden 555 bin metrekarelik alanın Medipol Üniversitesi'nin kurucu vakfı TEBA'ya verildiği iddia edildi.

Sağlık rantının hedeflendiğini savunan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, arazinin peşkeş çekildiğini söyledi. Söz konusu olay Cumhuriyet gazetesinde "AOÇ arazisinden Medipol'e 555 bin metrekare arazi" başlığıyla yayımlandı.

Spekülasyonlar üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tartışmalara noktayı koyan şu açıklamayı yaptı:

Mülkiyeti Hazine'de ve arazi AOÇ arazisi sınırlarında değil

"Eğitim, öğretim, üniversite, sağlık ve diğer “vakıf” amaçlarında kullanılmak üzere, Bakanlar Kurulu Kararıyla Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar statüsünde bulunan TEBA lehine mülkiyetin hazinede kalması koşuluyla “30 yıl süreli” irtifak hakkı kurulmak üzere Haziran 2018 tarihinde ön izin verilmiştir. Bahse konu alan mevcut durum itibarıyla AOÇ arazisi sınırları içerisinde bulunmamaktadır.”

Akşam yazarı Hikmet Genç bugünkü köşesinde Atatürk Orman Çiftliği arazisiyle ilgili tartışmalara değindi. Bedelsiz tahsis olmadığına dikkat çeken Genç, suçlamalarda bulunan çevrelere tepki göstererek yazısını tamamlıyor:

Beyin şart

"Bedelli irtifak (30 yıl süreli) hakkı işlemleri ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmış…

Söz konusu alan AOÇ arazisi sınırları içinde değil… Aynı şekilde, hazine taşınmazları üzerinde bedelli irtifak hakkı verilen “birçok vakıf üniversitesi” halen faaliyetlerini sürdürüyor…

Peki dert ne?.. Yol, köprü, tünel..vs, yapılmasın. Yapılacaksa uzun olmasın! Havalimanı, hastane yapılmasın. Yapılacaksa büyük olmasın!.. Tamam, “sağlık rantı” da olmasın!.. Bence, ‘beyin rantı’ olsun… Büyük olmasına gerek yok ama beyin şart!..

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