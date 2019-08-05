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Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı! Dolar/TL olumlu yanıt verdi

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı! Dolar/TL olumlu yanıt verdi

Yeni haftanın ilk gününe 5.58 seviyende başlayan Dolar/TL Temmuz ayı enflasyon rakamlarına olumlu yanıt verdi.

Enflasyon aylık yüzde 1.36 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 16.65 Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından dolar/TL 5,5680 seviyesine indi.

Dolarda son durum

Tüketici Fiyat Endeksi

Dolar, euro ve altının beklediği Temmuz ayı enflasyon rakamları saat 10.00'da ilan edildi. Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2019 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,36 arttı.

Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

Temmuz'da fiyatı en çok artan ürün yurt içi turlar olurken, fiyatı en çok azalan ürün ise karpuz oldu.

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