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Fatih Terim'in üstünü çizdiği Diagne İstanbul’daki evini sattı gidiyor

Fatih Terim'in üstünü çizdiği Diagne İstanbul’daki evini sattı gidiyor

Galatasaray'da Fatih Terim'in istemediği Diagne'nin transferi için Katar ekibi Al Rayyan ile her konuda anlaşmaya varırken KAP açıklamasının yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Galatasaray'a Ocak ayında Kasımpaşa'dan transfer edilen ancak beklentilerin uzağında Mbiaya Diagne, sarı-kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Mbiaya Diagne konusunda Galatasaray’ın, Katar ekibi Al Rayyan ile her konuda anlaştığı ifade edilmişti. Henüz kesin takım ismi netleşmemesine rağmen Diagne’nin satışıyla ilgili olarak tüm işlemlerde artık sona gelindiği bildirildi.

11-14 milyon Euro arası
27 yaşındaki oyuncunun 11-14 milyon Euro arasındaki bir fiyata elden çıkarılacağı ifade edildi. KAP açıklamasının bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

İstanbul’daki evini sattı
Katar'ın Al Raya Sport gazetesi, “Diagne, İstanbul’daki evini sattı ve Al Rayyan Kulübü saflarına katıldı” haberini duyurdu.

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