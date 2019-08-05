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Temmuz ayı enflasyonu açıklandı! Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2019 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,36 arttı. Haberin devamı.
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Temmuz 2019 enflasyon oranı ne kadar? Doların beklediği haber

Temmuz 2019 enflasyon oranı ne kadar? Doların beklediği haber

TÜİK'ten Temmuz 2019 enflasyonuna dair beklenen son dakika açıklama geldi. Geçen ay arka arkaya yapılan zamların ardından TEFE ve TÜFE oranları piyasalar tarafından merakla bekleniyordu.

Dolar, euro ve altının beklediği Temmuz ayı enflasyon rakamları saat 10.00'da ilan edildi. Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2019 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,36 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 4,46 ile ulaştırma grubunda oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %4,24, konutta %3,10, eğlence ve kültürde %1,60 ve lokanta ve otellerde %1,42 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %1,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Zamlar enflasyonu yükseltti

Yıllık en fazla artış %26,93 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %25,41, lokanta ve oteller %19,85, alkollü içecekler ve tütün %19,23 ve gıda ve alkolsüz içecekler %18,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %2,04 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,07 artış gerçekleşti.

Temmuz 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Enflasyon, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,03 artış göstermişti.

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