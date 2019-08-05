Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe! 15 milyon kök Hint keneviri 9 ton esrar

Açıklamada, ayrıca İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi, silah ve mühimmatın muhafaza altına alınması, uyuşturucu üretimi ve satışını yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucuların bulunması ve gizleyenlerin adalete teslimi amacıyla Kocaköy ilçesinin kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon düzenlendiği bildirildi.