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Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe! 15 milyon kök Hint keneviri 9 ton esrar

Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe! 15 milyon kök Hint keneviri 9 ton esrar

Diyarbakır'da bu yıl düzenlenen narkoterör operasyonlarında 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe! 15 milyon kök Hint keneviri 9 ton esrar - Sayfa 1

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 1 Ocak-2 Ağustos arasında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü destekli 381 narkoterör operasyonun düzenlediği belirtildi.

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Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe! 15 milyon kök Hint keneviri 9 ton esrar - Sayfa 2

Açıklamada, operasyonlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Düzenlenen 381 narkoterör operasyonunda, 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar, 24 kilo 815 gram esrar tohumu, 46 bin 182 metre su hortumu ve borusu, 16 su motoru, jeneratör ele geçirilmiştir. 

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Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe! 15 milyon kök Hint keneviri 9 ton esrar - Sayfa 3

 Ele geçirilen Hint kenevirleriyle 250 ton esrarın yapılmasının önüne geçilmiştir. Uyuşturucuyu kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. 200 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmış, adli makamlara sevk edilen 31 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir."

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Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe! 15 milyon kök Hint keneviri 9 ton esrar - Sayfa 4

Açıklamada, ayrıca İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi, silah ve mühimmatın muhafaza altına alınması, uyuşturucu üretimi ve satışını yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucuların bulunması ve gizleyenlerin adalete teslimi amacıyla Kocaköy ilçesinin kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon düzenlendiği bildirildi.

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