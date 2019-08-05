FETÖ'cü Emre Uslu Gazeteci İsmail Saymaz'ı küplere bindirdi! Yürü git lan çakal

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından İGA Istanbul Airport ile ilgili bir paylaşımına yorum yapan FETÖ terör örgütü üyeliğinden firari Emre Uslu'ya sert bir cevap verdi.

Son dönemlerde belediyelerdeki akraba atamalarıyla ilgili araştırmalarıyla dikkatleri üzerine çeken gazeteci İsmail Saymaz, İGA Istanbul Airport'un yeni açılan havalimanın uçuş ve pas geçme sayıları ile ilgili bir bilgilendirme grafiğine eleştirel bir yorum yaptı.

Yazın bu rakamlar böyleyse kışın ne olacak? https://t.co/Fnp8A5UCZM — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) August 4, 2019

'Yürü git lan çakal'

FETÖ'den arandığı için ABD'ye firar eden Emre Uslu ise Saymaz'ın bu paylaşımını alıntılayarak, 'Sonuçta havuz çalışanısın İsmail. Son dönemlerde gazeteciliğin de böyle işte. Bari görüneni çarpıtma. Rakamlar doğru mu bilmiyorum ama İGA da pas geçme oranı %18 İAH'da pas geçme oranı %27. Ne demek "yazın bu rakamlar böyleyse kışın ne olacak?" demek?' dedi.

Uslu'nun yorumuna sinirlenen Saymaz tepkisini 'yürü git lan çakal' diyerek gösterdi.

Yorumu binlerce etkileşim aldı

Saymaz'ın bu tepkisine twitter kullanıcılarından binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.